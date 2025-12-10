О’Мэлли объяснил, почему Двалишвили может не получить незамедлительный реванш с Яном

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли считает, что грузин Мераб Двалишвили может не получить незамедлительный реванш с россиянином Петром Яном после поражения на турнире UFC 323.

«Трилогия? Я в это не верю. Мераб только что проиграл со счётом 45-50, над ним доминировали. UFC не будет проводить этот бой», – сказал О'Мэлли на своём YouTube-канале.

Мерабу Двалишвили 34 года. Грузинский боец дебютировал в UFC в 2017 году. В сентябре 2024 года завоевал чемпионский титул в легчайшем весе, победив единогласным судейским решением американца Шона О’Мэлли, после чего провёл три успешные защиты. В декабре на турнире UFC 323 Двалишвили проиграл в реванше с россиянином Петром Яном.