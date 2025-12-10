Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Оливейра — о бое с Холлоуэем: если выиграю ярко, стану следующим в очереди на титул

Оливейра — о бое с Холлоуэем: если выиграю ярко, стану следующим в очереди на титул
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал организацию поединка с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Я намерен устроить великолепный бой и одержать победу. Если поединок получится отличным и я выиграю ярко, думаю, я развею все иллюзии и снова окажусь следующим в очереди на титул», — приводит слова Оливейры Ag Fight.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в октябре, Оливейра победил удушающим приёмом поляка Матеуша Гамрота.

Материалы по теме
Официально
Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра сразятся за пояс BMF на турнире UFC 326 в марте

Чарльз Оливейра устроил вечеринку для детей после победы в UFC

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android