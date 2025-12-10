Оливейра — о бое с Холлоуэем: если выиграю ярко, стану следующим в очереди на титул

Бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра прокомментировал организацию поединка с американцем Максом Холлоуэем, который состоится 8 марта на турнире UFC 326 в Лас-Вегасе (США).

«Я намерен устроить великолепный бой и одержать победу. Если поединок получится отличным и я выиграю ярко, думаю, я развею все иллюзии и снова окажусь следующим в очереди на титул», — приводит слова Оливейры Ag Fight.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC Fight Night 261 в октябре, Оливейра победил удушающим приёмом поляка Матеуша Гамрота.

