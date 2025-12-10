Скидки
Пётр Ян дал оценку своему выступлению в реванше с Двалишвили

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян прокомментировал победу в реванше с Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 Лас-Вегасе (США).

«Отличнейшая возможность для меня вернуться, проявить себя и опять же доказать, что я являюсь тем, кем являюсь.

Настрой на бой? Нужно всегда идти побеждать, плюс для меня этот поединок был реванш, он более был эмоциональный, важный, поэтому был более хладнокровен, собран, и получилось всё реализовать, всё сделать», — сказал Ян на пресс-конференции.

Ранее Двалишвили заявил, что в UFC ему уже пообещали третий бой с Яном.

