«От такого удара многие присели бы». Ян рассказал, чем впечатлил его Двалишвили в реванше

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Пётр Ян, комментируя победу в реванше с Мерабом Двалишвили, высказался об одном из ключевых моментов боя, когда ему удалось пробить соперника ударом ногой по корпусу.

«Мераб крепкий парень. Видно, что он держался, я думаю, что от такого удара многие присели бы, это 100%. Потому что я попадал такими ударами на тренировках… Ему надо отдать должное, он крепкий боец… Держался», — сказал Ян на пресс-конференции.

Напомним, реванш Двалишвили и Яна состоялся на турнире UFC 323 в декабре. Россиянин победил единогласным решением.

