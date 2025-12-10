Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Экс-боец UFC: Усман Нурмагомедов не станет недооценивать Дэвиса, Альфи — карате-пацан

Комментарии

Бывший боец UFC, а ныне комментатор и аналитик PFL, американец Дэн Харди высказался о предстоящем поединке за титул в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Усманом Нурмагомедовым и британцем Альфи Дэвисом, который состоится 7 февраля в Дубае (ОАЭ).

«Мы знаем, на что способны бойцы Хабиба, но Усман и Умар отличаются от других в команде. У них гораздо более техничная стойка. Альфи Дэвис это настоящий карате-пацан. Он непредсказуемо двигается. Думаю, Усман после пары близких боёв с Полом Хьюзом не станет недооценивать Дэвиса. Он видел, как Альфи победил Гаджи Рабаданова, тренирующегося вместе с ним», — заявил Харди в интервью Home of Fight.

