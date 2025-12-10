Мовсар Евлоев поддержал Пантожу после потери титула UFC

Первый номер рейтинга UFC в полулёгком весе (до 65 кг) россиянин Мовсар Евлоев прокомментировал поражение чемпиона организации в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг) Александра Пантожи в поединке с Джошуа Ваном, состоявшемся на турнире UFC 323 Лас-Вегасе (США).

«Ты вернёшься сильнее, чемпион», — написал Евлоев в социальных сетях.

Александру Пантоже 35 лет. Бразилец дебютировал в UFC в 2017 году, в 2023-м стал чемпионом в наилегчайшем весе, победив раздельным судейским решением мексиканца Брэндона Морено, после чего провёл четыре защиты.

Ранее Пантожа прокомментировал поражение в бою с Ваном.

