«Я немолодой спортсмен, нужно действовать». Пётр Ян высказался о защите титула UFC

Новый чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Пётр Ян высказался о карьерных перспективах.

«Всё будет зависеть от состояния и того, какие сроки будет предлагать UFC. Если всё будет совпадать, я хочу быть активным, хочу выступать, так как я немолодой спортсмен, время моё идёт, нужно действовать», — сказал Ян на пресс-конференции.

Петру Яну 32 года. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2014 году, с 2018-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации 12 побед и четыре поражения.

Ранее Ян дал оценку своему выступлению в реванше с Двалишвили.

Материалы по теме Пётр Ян дал оценку своему выступлению в реванше с Двалишвили

Пётр Ян обратился к фанатам после победы над Двалишвили