Умар Нурмагомедов начал подготовку к бою с Фигейреду

Умар Нурмагомедов начал подготовку к бою с Фигейреду
Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе (до 61 кг) россиянин Умар Нурмагомедов начал подготовку к поединку с бразильцем Дейвисоном Фигейреду, который состоится 25 января на турнире UFC 324 в Лас-Вегасе (США).

«Будь готов действовать вопреки усталости, страху или трудностям, жертвуя своими интересами ради великой цели», — написал Нурмагомедов в социальных сетях.

Умару Нурмагомедову 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2021-го выступает в UFC. Всего на его счету в организации семь побед и одно поражение.

