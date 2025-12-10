Шлеменко: если Дана Уайт не захочет, Царукян никогда не получит бой за титул

Российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко высказался о карьерных перспективах первого номера рейтинга UFC в лёгком весе (до 70 кг) соотечественника Армана Царукяна.

«Шанс получить титульный бой может получить тот, на кого укажет Дана Уайт. Если ему насрать на рейтинг, значит, насрать. Всё будет зависеть только от него. Завтра захочет — сделает Армана претендентом. Не захочет — Арман никогда не получит бой за титул. Это организация Даны. Что хочет, то и делает», — приводит слова Шлеменко «Советский спорт».

Ранее Дана Уайт высказался о положении Царукяна в рейтинге.

Материалы по теме «Мне плевать на цифры в рейтингах». Дана Уайт категорично высказался о положении Царукяна

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым