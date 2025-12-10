Джо Роган: вы должны быть олимпийским борцом, чтобы иметь дело с Чимаевым

Звёздный комментатор UFC Джо Роган высказался о действующем обладателе титула организации в среднем весе (до 84 кг) Хамзате Чимаеве.

«Возьмите Дрикуса, он хороший ударник… И хороший грэпплер, с хорошим джиу-джитсу. Но есть уровни. И если говорить о Хамзате… Чёрт, вы должны быть олимпийским борцом, чтобы иметь дело с этим парнем», — сказал Роган на своём подкасте.

Хамзату Чимаеву 31 год. Уроженец Чеченской Республики дебютировал в UFC в 2020 году. В августе 2025-го завоевал чемпионский титул в среднем весе, победив единогласным судейским решением южноафриканца Дрикуса дю Плесси. Всего на его счету в организации девять побед.