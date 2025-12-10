Скидки
«Мастер-класс!» Джо Роган эмоционально отреагировал на победу Яна в реванше с Двалишвили

Звёздный комментатор UFC Джо Роган прокомментировал победу россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, состоявшемся на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Чёрт! Какой мастер-класс! Когда вы дерётесь с таким парнем, как Мераб… Это настоящий мастер-класс. Он отправил его в больницу.

Его тренировочный лагерь, должно быть, был адом. Без вариантов. Я видел кое-какие видео, он проводил дикие тренировки по физической подготовке. Он знал, зачем он там. И в этом суть – если вы дерётесь с Мерабом, вы знаете, насколько высока гора. Готовы ли вы забраться на неё?» — сказал Роган в своём подкасте.

Комментарии
