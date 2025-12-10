В команде Александра Усика высказались о следующем бое украинца

Сергей Лапин, член команды абсолютного чемпиона мира в двух весовых категориях Александра Усика, высказался о следующем поединке украинца.

«Команда работает над этим. Думаю, что менеджер Эгис Климас скоро поделится с вами кое-чем интересным. Я скажу так — в 2026 году вы увидите возвращение Усика на ринг. Всему своё время», — приводит слова Лапина пресс-служба промоушена Ready to Fight.

В своём последнем бою, состоявшемся в сентябре, Усик нокаутировал британца Даниэля Дюбуа, став двукратным абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

Ранее Усик раскрыл, почему хочет провести следующий бой с Деонтеем Уайлдером.

