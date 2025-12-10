Скидки
Тренер Петра Яна рассказал, как из России давал подсказки его угловым на UFC 323

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, рассказал, как помогал команде бойца подсказками из России в реванше с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Да, мы с ребятами были на связи. Я писал им… Мы созвонились по видеосвязи, и то, что шло в клетке… Трансляция отстаёт от 30 до 45 секунд. Эти подсказки не будут уже легитимные в тот момент, когда они нужны.

Поэтому я в целом оценивал раунд, как он идёт. И я понимал, что подсказка уже должна быть за 45 секунд до окончания раунда, а желательно за минуту, чтобы 15 секунд дать секундантам на то, чтобы прочесть. То есть, соответственно, я по ходу раунда то, что замечал, писал, отправлял», — сказал Нурмаганбетов в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».

