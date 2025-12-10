Скидки
Гассиев — о бое с Пулевым: меня ожидает один из самых крутых поединков в карьере

Гассиев — о бое с Пулевым: меня ожидает один из самых крутых поединков в карьере
Российский боксёр Мурат Гассиев высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе с болгарином Кубратом Пулевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Хочу поблагодарить свою команду, команду Кубрата Пулева, Умара Назаровича Кремлёва, IBA, всех любителей бокса, которые переживают и следят за нами. Это тяжёлый вес, и один удар может изменить всё! И план, и стратегию, и другие моменты. Нужно быть готовым на 100%.

Пулев – это очень опытный и квалифицированный боксёр. Кто-то указывает на его возраст. Но 44 года – это лишь цифры. Повторюсь, Кубрат в хорошей форме, он выглядит великолепно. Я абсолютно уверен, что он готов на всю дистанцию раундов. Уверен, меня ожидает один из самых крутых поединков в моей карьере. Со своей стороны могу сказать, что мы провели отличный лагерь и готовы к этому бою», — передаёт слова Гассиева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

