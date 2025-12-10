Умар Кремлёв поделился ожиданиями от чемпионского боя Пулев — Гассиев

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между болгарином Кубратом Пулевым и россиянином Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

«Пусть в этом противостоянии победит сильнейший. Главное, чтобы зрители увидели красивый и зрелищный бокс, настоящий конкурентный поединок. Мурату желаю победы. Верю в него. Главное, чтобы он сам настроился. Вообще предстоящий турнир «IBA.PRO 13» будет по-настоящему крутым. Но наша задача заключается в том, чтобы каждое следующее шоу было самым крутым. Мы идём к этому», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.