Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Кремлёв поделился ожиданиями от чемпионского боя Пулев — Гассиев

Умар Кремлёв поделился ожиданиями от чемпионского боя Пулев — Гассиев
Комментарии

Глава Международной боксёрской ассоциации (IBA) Умар Кремлёв высказался о предстоящем поединке за регулярный титул WBA в супертяжёлом весе между болгарином Кубратом Пулевым и россиянином Муратом Гассиевым, который состоится 12 декабря в Дубае (ОАЭ).

Профессиональный бокс 2025. Титульные бои
Кубрат Пулев — Мурат Гассиев
12 декабря 2025, пятница. 20:00 МСК
Кубрат Пулев
Не началось
Мурат Гассиев

«Пусть в этом противостоянии победит сильнейший. Главное, чтобы зрители увидели красивый и зрелищный бокс, настоящий конкурентный поединок. Мурату желаю победы. Верю в него. Главное, чтобы он сам настроился. Вообще предстоящий турнир «IBA.PRO 13» будет по-настоящему крутым. Но наша задача заключается в том, чтобы каждое следующее шоу было самым крутым. Мы идём к этому», — передаёт слова Кремлёва корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

Материалы по теме
Гассиев — о бое с Пулевым: меня ожидает один из самых крутых поединков в карьере
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android