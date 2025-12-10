«Лжец». Мераб Двалишвили отреагировал на слова Яна, что он не ведёт страницу в соцсетях

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили раскритиковал россиянина Петра Яна, ранее заявившего, что он не ведёт свою страницу в социальных сетях — этим занимается его менеджер.

«Никогда не верьте ни одному его слову. Он только что признался, что не ведёт страницу в социальных сетях. Не он писал вчера «увидимся, друг» и «скорейшего, выздоровления, друг». Как он быстро изменился. Он стал скромнее, когда я побил его в 2023 году, я был дружелюбен к нему. Забудь об этом, лжец. Игра началась», — написал Двалишвили в социальной сети X (ранее Twitter).

Двалишвили после поражения от Яна едет в больницу со Стерлингом: