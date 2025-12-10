«Хочу, чтобы ты улыбался». Тренер Яна рассказал, как настраивал его на реванш с Двалишвили

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, рассказал, как настраивал россиянина на реванш с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я всю неделю говорил: «Я хочу, чтобы ты улыбался. Хочу, чтобы ты шёл туда, улыбался и получал удовольствие от каждого дня, который ты находишься там. Сейчас самое лучшее время, закончились спарринги, закончились тяжёлые тренировки». Когда прошла весогонка, я сказал: «Всё самое тяжёлое позади. Теперь тебе только осталось выйти в клетку, показать своё мастерство. Весь зал, весь мир возле экранов будет рукоплескать тебе, ты должен просто показать то, что ты умеешь, что ты умеешь лучше всего», — сказал Нурмаганбетов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».