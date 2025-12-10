Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу, чтобы ты улыбался». Тренер Яна рассказал, как настраивал его на реванш с Двалишвили

«Хочу, чтобы ты улыбался». Тренер Яна рассказал, как настраивал его на реванш с Двалишвили
Комментарии

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, рассказал, как настраивал россиянина на реванш с грузином Мерабом Двалишвили на турнире UFC 323 в Лас-Вегасе (США).

«Я всю неделю говорил: «Я хочу, чтобы ты улыбался. Хочу, чтобы ты шёл туда, улыбался и получал удовольствие от каждого дня, который ты находишься там. Сейчас самое лучшее время, закончились спарринги, закончились тяжёлые тренировки». Когда прошла весогонка, я сказал: «Всё самое тяжёлое позади. Теперь тебе только осталось выйти в клетку, показать своё мастерство. Весь зал, весь мир возле экранов будет рукоплескать тебе, ты должен просто показать то, что ты умеешь, что ты умеешь лучше всего», — сказал Нурмаганбетов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Материалы по теме
Тренер Петра Яна рассказал, как из России давал подсказки его угловым на UFC 323
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android