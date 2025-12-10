Россиянин Худоян вышел в полуфинал ЧМ по боксу в Дубае

Завершился полуфинальный поединок в весовой категории до 48 кг мужского чемпиона мира по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Россиянин Эдмонд Худоян встретился с австралийцем Кобом Хантом. Досрочную победу одержал Худоян.
Состав сборной России на ЧМ-2025 по боксу IBA:
до 48 кг — Эдмонд Худоян;
до 51 кг — Баир Батлаев;
до 54 кг — Вячеслав Рогозин;
до 57 кг — Андрей Пегливанян;
до 60 кг — Всеволод Шумков;
до 63,5 кг — Илья Попов;
до 67 кг — Евгений Кооль;
до 71 кг — Сергей Колденков;
до 75 кг — Исмаил Муцольгов;
до 80 кг — Джамбулат Бижамов;
до 86 кг — Шарабутдин Атаев;
до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;
свыше 92 кг — Давид Суров.