Эдмонд Худоян — после четвертьфинала ЧМ: хочется выиграть золото и вписать себя в историю

Российский боксёр Эдмонд Худоян, выступающий в весовой категории до 48 кг, прокомментировал выход в полуфинал мужского чемпиона мира, проходящего в Дубае (ОАЭ).

«Цель минимум выполнена, но мы на этом не останавливаемся. Если будет бронза, я стою на месте. Если серебро или золото, значит, я прибавил за два года. Мы нацелены на золото. Все спортсмены к этому идут. Чемпионат мира, такое событие. Нужно побеждать, становиться заслуженным мастером спорта. И, я уже говорил, в Челябинской области чемпионов мира пока нет. Хочется выиграть и вписать себя в историю. Здесь на турнире моя мама, она приехала, в первый раз присутствует на соревнованиях. Придаёт силу и уверенность, что рядом родной человек», — передаёт слова Худояна корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.

