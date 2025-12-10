Тренер Петра Яна рассказал о наработке, которой россиянин потряс Двалишвили на UFC 323

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, признался, что россиянин готовил к реваншу с Мерабом Двалишвили удары руками и ногами по корпусу из стойки левши, потрясшие грузина в бою.

«Из того, что прошло, это левая рука и левая нога… Мы очень много готовили ударов по корпусу. Мы понимали — чтоб такую машину остановить, мало накидывать в кабину, нужно бить конкретно по кузову, поэтому хорошие попадания были по корпусу, а это хорошие инвестиции в будущее», — сказал Нурмаганбетов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Двалишвили после поражения от Яна едет в больницу со Стерлингом: