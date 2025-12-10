Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Петра Яна рассказал о наработке, которой россиянин потряс Двалишвили на UFC 323

Тренер Петра Яна рассказал о наработке, которой россиянин потряс Двалишвили на UFC 323
Комментарии

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, признался, что россиянин готовил к реваншу с Мерабом Двалишвили удары руками и ногами по корпусу из стойки левши, потрясшие грузина в бою.

«Из того, что прошло, это левая рука и левая нога… Мы очень много готовили ударов по корпусу. Мы понимали — чтоб такую машину остановить, мало накидывать в кабину, нужно бить конкретно по кузову, поэтому хорошие попадания были по корпусу, а это хорошие инвестиции в будущее», — сказал Нурмаганбетов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Материалы по теме
«Он совсем этого не делал». Алджамейн Стерлинг назвал ошибку Двалишвили в реванше с Яном

Двалишвили после поражения от Яна едет в больницу со Стерлингом:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android