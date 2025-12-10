19-летний россиянин Рогозин вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу

Завершился полуфинальный поединок в весовой категории до 54 кг мужского чемпиона мира по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ).

Россиянин Вячеслав Рогозин встретился с испанцем Рафаэлем Лосано Серхано. Победу одержал представитель России.

Состав команды по весовым категориям на ЧМ-2025:

до 48 кг — Эдмонд Худоян;

до 51 кг — Баир Батлаев;

до 54 кг — Вячеслав Рогозин;

до 57 кг — Андрей Пегливанян;

до 60 кг — Всеволод Шумков;

до 63,5 кг — Илья Попов;

до 67 кг — Евгений Кооль;

до 71 кг — Сергей Колденков;

до 75 кг — Исмаил Муцольгов;

до 80 кг — Джамбулат Бижамов;

до 86 кг — Шарабутдин Атаев;

до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;

свыше 92 кг — Давид Суров.