19-летний россиянин Рогозин вышел в 1/2 финала чемпионата мира по боксу

Завершился полуфинальный поединок в весовой категории до 54 кг мужского чемпиона мира по боксу, проходящего в Дубае (ОАЭ).
Россиянин Вячеслав Рогозин встретился с испанцем Рафаэлем Лосано Серхано. Победу одержал представитель России.
Состав команды по весовым категориям на ЧМ-2025:
до 48 кг — Эдмонд Худоян;
до 51 кг — Баир Батлаев;
до 54 кг — Вячеслав Рогозин;
до 57 кг — Андрей Пегливанян;
до 60 кг — Всеволод Шумков;
до 63,5 кг — Илья Попов;
до 67 кг — Евгений Кооль;
до 71 кг — Сергей Колденков;
до 75 кг — Исмаил Муцольгов;
до 80 кг — Джамбулат Бижамов;
до 86 кг — Шарабутдин Атаев;
до 92 кг — Муслим Гаджимагомедов;
свыше 92 кг — Давид Суров.