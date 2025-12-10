Скидки
«Он не парень с Дагестана». Тренер Яна объяснил, почему Двалишвили не мог бороть Петра

Кайрат Нурмаганбетов, тренер чемпиона UFC в легчайшем весе (до 61 кг) Петра Яна, высказался об успешной защите россиянина от борьбы в реванше с грузином Мерабом Двалишвили.

«Ему секунданты говорили, просили его: «Мераб, не работает проход в одну ногу. Тебе нужно проходить в две ноги и нужно проходить за спину». Мы в лагере проводили аналитику и понимали, что, если у борца не проходит проход в одну ногу, что он делает? Он перестраивается на вторую.

Мераб – не парень с Дагестана. Шарабутдин [Магомедов] у нас парень есть… Мы называем это «шайтанский проход». Он заходит с такой скоростью, с таким таймингом, что ты даже не понимаешь, как он тебя сбил и уже за спиной оказался. Очень круто… Курбан [Гаджиев] тоже залетает в ноги с такой скоростью, я вообще в тренировочном процессе такого не видел», — сказал Нурмаганбетов в интервью на YouTube-канале «Ушатайка».

Комментарии
