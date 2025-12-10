Царукян встретится с Шарой Буллетом в поединке по грэпплингу в Армении 30 декабря

Боец смешанных единоборств армянского происхождения, выступающий под эгидой UFC в лёгкой весовой категории, Арман Царукян проведёт поединок по грэпплингу под эгидой промоушена HYPE FC в Армении 30 декабря против российского бойца смешанных единоборств Шарабутдина Магомедова, более известного как Шара Буллет.

Арман Царукяну 29 лет. Россиянин дебютировал как профессиональный боец смешанного стиля в 2016 году, с 2019-го выступает в UFC.

В своём последнем бою, состоявшемся в ноябре на турнире UFC Fight Night 265 в Дохе (Катар), Царукян победил удушающим приёмом австралийца Дэна Хукера. Всего на счету россиянина в престижнейшей организации мира 11 побед и два поражения.

Шара Буллетт дебютировал в UFC в 2023 году. Последний бой Магомедов провёл в июле на турнире UFC on ABC 9 в Абу-Даби (ОАЭ). Тогда Шарабутдин единогласным судейским решением по итогам трёх раундов победил канадца Марка-Андре Баррио.