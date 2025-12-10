Шарабутдин Атаев прокомментировал победу в четвертьфинале ЧМ по боксу

Российский боксёр Шарабутдин Атаев прокомментировал победу в бою с представителем Узбекистана Акмалжоном Исроиловым, благодаря которой он вышел в полуфинал чемпионата мира по боксу. Турнир проходит в Дубае (ОАЭ).

«На самом деле, когда такой тяжёлый бой, ты растёшь. Только от таких поединков становишься лучше. Для меня это было хорошо. Соперник отличный, чемпион мира по другой версии. Мы с ним на сборах работали. Такая картина была каждый день. Я был готов к этому. Немного подустал. Но ничего страшного, для меня это даже плюс.

Один из самых сильных соперников на этом чемпионате мира. Пройти одного из лидеров было необходимо. И я должен оправдать свой статус. Мне неважно, кто будет противостоять. Я должен выиграть.

Во втором раунде я пропустил? Не помню такого. Наверное, сильно пропустил, раз не помню. Но вроде не пропускал сильных ударов.

Он стал чемпионом мира, потому что меня там не было? Естественно. Было всего лишь 60 стран. А на этом турнире посмотрите, сколько стран. Он проходит намного зрелищнее и лучше. Тот факт, что он выиграл тот чемпионат мира, для меня ничего не значит.

Я ещё до начала турнира говорил, что сделаю свою работу против любого соперника. Я выхожу и побеждаю. От боя к бою мы растём. На завтрашний день я буду лучше. А сейчас нужно восстановиться и отдохнуть», — передаёт слова Шарабутдина Атаева корреспондент «Чемпионата» Александр Фролов.