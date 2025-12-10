Скидки
Исмаил Муцольгов, Евгений Кооль и Всеволод Шумков вышли в 1/2 финала ЧМ-2025 по боксу

Исмаил Муцольгов, Евгений Кооль и Всеволод Шумков вышли в 1/2 финала ЧМ-2025 по боксу
Российский боксёр Исмаил Муцольгов, выступающий в весовой категории до 75 кг, победил шотландца Алана Перри единогласным решением судей (5:0) в рамках четвертьфинала чемпионата мира по боксу, который в данный момент проходит в ОАЭ.

Также отметим, что россиянин Евгений Кооль одержал победу единогласным решением судей (5:0) в бою с представителем Азербайджана Зауром Гахрамановым. Противостояние между боксёрами прошло в категории до 67 кг.

Кроме того, Всеволод Шумков одержал победу единогласным решением судей (5:0) над бразильцем Арилсоном да Силвой Гонсалвесом. Их поединок прошёл в весовой категории до 60 кг. Таким образом, все упомянутые российские боксёры добились выхода в 1/2 турнира.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
