Главная Бокс/ММА Новости

Мераб Двалишвили упрекнул Петра Яна в том, что тот не называет его своим другом

Мераб Двалишвили упрекнул Петра Яна в том, что тот не называет его своим другом
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили раскритиковал своего бывшего соперника, 32-летнего действующего обладателя титула UFС в категории до 61 кг россиянина Петра Яна.

«Эй, Пётр Ян – ты бы заслуживал уважения, если бы действительно называл меня другом. Но вместо этого ты выбираешь вот этих двоих «друзей». Анатолий Малыхин поспорил со мной на $ 50 тыс., но так их мне и не выплатил, как настоящий мужчина. Другой оскорблял маму моего друга. А потом, вместо того чтобы разобраться со мной по-мужски после того, как я дал пощёчину этому трусу, он заставил меня платить штрафы и ходить по судам. Да, хорошие у тебя друзья!» — написал Двалишвили на своей странице в социальной сети Х.

