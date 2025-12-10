Скидки
«Бакгомедов идёт за тобой. Разрушу твой образ». Хоакин Бакли бросил вызов Рахмонову

Комментарии

10-й номер рейтинга UFC в полусреднем весе американец Хоакин Бакли бросил дерзкий вызов третьему номеру рейтинга UFC в категории до 77 кг, представляющему Казахстан, Шавкату Рахмонову.

«Хватит прятаться в Узбекистане, трусливая задница. Ты никогда не дрался ни с кем, у кого была бы моя скорость. Никогда не противостоял моему давлению. Не сражался с кем-то, кто обладал бы такой же мощью. Ты живёшь за счёт созданного образа, а я здесь, чтобы разрушить его.

Ты говоришь о том, чтобы стать следующим претендентом, поэтому я стою на твоём пути. Давай, сделай что-нибудь. Ты знаешь, что поединок со мной вскроет многое: твои дыры, твою нерешительность, твои пределы. Вот почему твоя команда [из зала] Kill Cliff не упоминает моё имя. Генри Хуфт сам говорил, что никто из его ребят не должен драться со мной.

Сейчас я говорю тебе это, Шавкат. Бакгомедов идёт за тобой. Никаких разговоров о претендентах. Никаких оправданий. Просто подпиши контракт», — написал Бакли на своей странице в социальной сети.

Автор одного из лучших нокаутов в истории угрожает Махачеву. Кто такой Хоакин Бакли
Автор одного из лучших нокаутов в истории угрожает Махачеву. Кто такой Хоакин Бакли
