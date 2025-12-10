Скидки
Тренер Двалишвили назвал реванш Мераба с Яном «близким»

Комментарии

Джон Вуд, являющийся главным тренером 34-летнего экс-чемпиона UFC в легчайшем весе грузина Мераба Двалишвили, объяснил, почему ранее сказал, что его подопечный забрал три раунда в реванше с 32-летним действующим обладателем титула UFC в категории до 61 кг россиянином Петром Яном.

«Возможно, [когда говорил, что Мераб забрал три раунда из пяти в реванше с Петром] я не принимал во внимание тот ущерб, который нанёс ему Пётр. Меня поразил тот факт, что Мераб не сильно пострадал в этом бою, у него были только сечки. Помню [в ходе боя], мне казалось, что первый и второй раунды Мераб забрал, а третий был близким. Точно отдал бы Петру четвёртый и пятый, безоговорочно. Этот бой был более близким, чем я ожидал», — приводит слова Вуда аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

