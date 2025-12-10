Олег Тактаров заявил, что Дана Уайт мечтает, чтобы Ислам Махачев проиграл

Бывший чемпион UFC в абсолютном весе россиянин Олег Тактаров заявил, что президент UFC Дана Уайт мечтает, чтобы действующий обладатель титула UFС в полусреднем весе соотечественник Ислам Махачев проиграл в ближайшем будущем.

«Я уверен, что Дана Уайт прекрасно понимал, что Мераб на эмоциональном спаде и надо ему дать этот бой с Петром. Потому что один человек не может долго выигрывать, это плохо для бизнеса, как говорится. Он сейчас мечтает, чтобы Ислам проиграл, наверняка поэтому будет стараться с Топурией свести. Потому что это единственный человек, который может у него выиграть», — сказал Тактаров в видео, опубликованном на его странице в социальной сети.