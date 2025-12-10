Умар Нурмагомедов объяснил, каким должен быть настоящий чемпион UFC

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился мнением, каким он себе представляет бойца, удерживающего абсолютный чемпионский пояс UFC.

«Титул чемпиона — это больше, чем просто корона. Это доказательство того, что ты лучший — и готов доказать это в любой момент. Настоящий чемпион не говорит о претендентах. Он придерживается одного принципа: «Кто угодно, где угодно, когда угодно», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.