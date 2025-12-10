Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Умар Нурмагомедов объяснил, каким должен быть настоящий чемпион UFC

Умар Нурмагомедов объяснил, каким должен быть настоящий чемпион UFC
Комментарии

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов поделился мнением, каким он себе представляет бойца, удерживающего абсолютный чемпионский пояс UFC.

«Титул чемпиона — это больше, чем просто корона. Это доказательство того, что ты лучший — и готов доказать это в любой момент. Настоящий чемпион не говорит о претендентах. Он придерживается одного принципа: «Кто угодно, где угодно, когда угодно», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 321, Умар разделил октагон с американцем Марио Баутистой. Бой продлился все три раунда и завершился победой Нурмагомедова единогласным решением судей.

Материалы по теме
Видео
Умар Нурмагомедов начал подготовку к бою с Фигейреду
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android