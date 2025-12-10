Скидки
Шавкат Рахмонов ответил на дерзкий вызов Хоакина Бакли

Третий номер рейтинга UFC в полусреднем весе, представляющий Казахстан, Шавкат Рахмонов ответил на дерзкий выпад 10-го номера рейтинга UFC в категории до 77 кг американца Хоакина Бакли.

«Чёрный мальчик, тебе конец!» — написал Рахмонов в комментариях к посту Бакли, в котором тот бросил вызов Номаду.

Шавкату 31 год. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств Рахмонов дебютировал в октябре 2014 года. В своём рекорде Номад имеет 19 побед, из которых 18 были одержаны досрочно, и ни одного поражения. Является бывшим чемпионом M-1 Global в полусреднем весе с одной успешной защитой титула.

