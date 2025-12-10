Скидки
Гарсия снова раскритиковал включение Головкина в Зал славы, извинившись перед казахами

Бывший временный чемпион мира по версии WBC в лёгком весе американец мексиканского происхождения Райан Гарсия вновь выразил несогласие с включением экс-обладателя титула чемпиона мира по версиям WBC, IBF, WBA, IBO в среднем весе (до 72,6 кг) Геннадия Головкина, представляющего Казахстан, в Международный зал славы бокса.

«GGG вообще не должен был находиться в числе кандидатов [для включения в Международный зал боксёрской славы]. Так же, как и Найджел Бенн. Хотя Антонио Тарвер мне нравится. Геннадий — культовый боец. Как я уже говорил, я считаю, что попасть в Зал славы должно быть сложно, а сейчас туда может попасть чуть ли не любой более-менее хороший боксёр. Хочу сразу извиниться перед болельщиками из Казахстана, перед фанатами GGG. Вы налетели на меня в прошлый раз, но я вас всё равно люблю», — сказал Гарсия в эфире шоу Inside the Ring.

