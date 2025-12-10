«Он будет иметь колоссальное значение для моего наследия». Чарльз Оливейра — о титуле BMF

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе (до 70 кг) бразилец Чарльз Оливейра рассказал, как относится к перспективе завоевания титула BMF в реванше с американцем Максом Холлоуэем, который состоится в марте на турнире UFC 326 и станет главным событием вечера.

«Пояс BMF будет иметь колоссальное значение для моего наследия, моей истории. Конечно, этот титул является символическим, им награждают самого крутого и жёсткого парня в дивизионе. И мне кажется, что я подхожу под это описание. Так почему бы не получить возможность забрать этот титул домой?!» — приводит слова Оливейры портал AgFight.