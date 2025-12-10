Кормье объяснил, почему в UFC могут отказаться от организации 3-го боя Яна с Двалишвили

46-летний член Зала славы UFC, а также бывший двойной чемпион UFC в полутяжёлом и тяжёлом весе американец Даниэль Кормье объяснил, почему в UFC могут отказаться от организации третьего поединка россиянина Петра Яна с грузином Мерабом Двалишвили.

«Похоже, Пётр Ян не заинтересован в реванше с Мерабом. Но есть Шон О'Мэлли, который является самой большой звездой в этом весе, и возникнет соблазн сказать: «Почему бы нам не выставить О'Мэлли против Петра Яна, ведь тогда Шона не будут бороть всё время?» Однако это было бы несправедливо, поскольку, несомненно, Мераб должен следующим бороться за пояс», — приводит слова Кормье портал Bloody Elbow.