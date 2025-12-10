Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Можем показать красивый бой». Махачев заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC

«Можем показать красивый бой». Махачев заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC
Комментарии

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев снова выразил желание в следующем поединке подраться с экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Я говорил, что с Усманом хочу подраться. Но СМИ почему-то не верят в этот поединок. Однако моё личное мнение, что Камару переедет всех этих пацанов, которые сейчас появились [в топ-5 рейтинга]. Тот же Моралес, Пратес. Они непроверенные ещё. И я думаю, что Камару даст мне самый тяжёлый бой. Также в медийном плане [могли бы раскрутить лучше] и показали бы красивый бой. Хотя вариантов много. Полусредний вес ожил. Мне без разницы [с кем драться]. Чувствую, что могу долгое время пояс защищать и себя комфортно чувствовать», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Материалы по теме
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
«Вижу дыры в его игре». Почему Иан Гарри самый неудобный соперник для Махачева
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android