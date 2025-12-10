«Можем показать красивый бой». Махачев заявил о желании подраться с экс-чемпионом UFC

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев снова выразил желание в следующем поединке подраться с экс-обладателем титула UFC в категории до 77 кг нигерийцем Камару Усманом.

«Я говорил, что с Усманом хочу подраться. Но СМИ почему-то не верят в этот поединок. Однако моё личное мнение, что Камару переедет всех этих пацанов, которые сейчас появились [в топ-5 рейтинга]. Тот же Моралес, Пратес. Они непроверенные ещё. И я думаю, что Камару даст мне самый тяжёлый бой. Также в медийном плане [могли бы раскрутить лучше] и показали бы красивый бой. Хотя вариантов много. Полусредний вес ожил. Мне без разницы [с кем драться]. Чувствую, что могу долгое время пояс защищать и себя комфортно чувствовать», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.