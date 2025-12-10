Чарльз Оливейра назвал вариант, при котором Пимблетт победит Гэтжи и станет чемпионом UFC

36-летний бывший чемпион UFC в лёгком весе бразилец Чарльз Оливейра высказался насчёт предстоящего боя между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи, на кону которого будет стоять временный титул UFC в категории до 70 кг.

«Пимблетт хорошо бьёт в стойке, может перевести бой в партер и постоянно находится в движении. С другой стороны, мы знаем, что Джастин Гэтжи — это очень сильный боец ​​с невероятной ударной техникой, но у него есть некоторые недостатки в борьбе и в грэпплинге. Думаю, Пимблетт не захочет с ним размениваться в стойке. Он, вероятно, попытается перевести бой в партер. Если Пэдди решит всё же работать с Джастином в стойке, то тот может его нокаутировать. Но если Пимблетт сделает ставку на перевод в партер, у него есть шанс стать чемпионом», — приводит слова Оливейры портал Bloody Elbow.