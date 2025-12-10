Скидки
Батлаев, Пегливанян, Попов, Колденков и Бижамов вышли в 1/2 ЧМ-2025 по боксу

Российские боксёры Баир Батлаев (до 51 кг), Андрей Пегливанян (до 57 кг), Илья Попов (до 63,5 кг), Сергей Колденков (до 71 кг) и Джамбулат Бижамов (до 80 кг) вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу, который в данный момент проходит в Дубае (ОАЭ).

Баир победил представителя Маврикия Фабриса Валери единогласным решением судей (5:0). Аналогичный результат показал и Андрей Пегливанян в схватке с Ругоберто Сигоке из Мозамбика. Интересно, что Илья Попов взял верх над представителем Пуэрто-Рико Габриэлем Ортис‑Риверой раздельным решением судей.

Сергей Колденков, в свою очередь, победил оппонента из Мозамбика Осорио Муксангу единогласным решением судей, отправив его при этом в яркий нокдаун на последних секундах третьего раунда. Кроме того, Джамбулат Бижамов также успешно проявил себя в бою с кенийцем Робертом Окакой, победив того единогласным решением судей.

