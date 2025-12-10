Скидки
Фрэнсис Нганну: Джейк Пол умудряется выводить людей из себя. Хочу его немного избить

Фрэнсис Нганну: Джейк Пол умудряется выводить людей из себя. Хочу его немного избить
Комментарии

39-летний бывший обладатель титула UFC в тяжёлом весе, а ныне боец PFL камерунец Фрэнсис Нганну признался, что был сбит с толку предложением 14-го номера рейтинга WBA в тяжёлом весе американца Джейка Пола выйти на замену его сопернику Джервонте Дэвису. Однако при этом Хищник выразил интерес к возможному бою с ним.

«Менеджер Джейка связался со мной и сообщил, что у Джервонты Дэвиса возникли проблемы, поэтому тот не сможет выйти на поединок против него. Они искали замену, а потом подумали обо мне. Я был просто сбит с толку. Как вы могли перейти от Джервонты Дэвиса ко мне? Я даже не поверил. Лично я не говорил о деньгах, но он был готов заплатить. Они намеревались заплатить мне приличную сумму… Это было очень непонятно.

Мне лично очень нравится Джейк, однако, с другой стороны, этот парень умудряется вывести тебя из себя и немного разозлить. Может быть, я просто хочу немного его избить… Это было бы неплохо», — приводит слова Нганну журналист Ариэль Хельвани на своей странице в социальной сети Х.

