Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Муслим Гаджимагомедов одержал победу и вышел в полуфинал ЧМ-2025 по боксу

Муслим Гаджимагомедов одержал победу и вышел в полуфинал ЧМ-2025 по боксу
Комментарии

Российский боксёр, выступающий в весовой категории до 92 кг, Муслим Гаджимагомедов победил по итогам трёх раундов единогласным решением судей представителя Греции Вагкана Нанитзаняна в рамках четвертьфинала чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ). Таким образом, Муслим вышел в 1/2 финала турнира.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

Материалы по теме
120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
120 стран, $ 8 млн призовых и сборная России с флагом. Всё самое важное о ЧМ-2025 по боксу
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android