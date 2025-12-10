Муслим Гаджимагомедов одержал победу и вышел в полуфинал ЧМ-2025 по боксу

Российский боксёр, выступающий в весовой категории до 92 кг, Муслим Гаджимагомедов победил по итогам трёх раундов единогласным решением судей представителя Греции Вагкана Нанитзаняна в рамках четвертьфинала чемпионата мира по боксу, который проходит в Дубае (ОАЭ). Таким образом, Муслим вышел в 1/2 финала турнира.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.