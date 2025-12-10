Скидки
Все российские боксёры вышли в полуфинал ЧМ-2025

Все российские боксёры вышли в полуфинал ЧМ-2025
Сегодня, 10 декабря, состоялись бои четвертьфинала чемпионата мира по боксу, который в данный момент проходит в Дубае (Объединённые Арабские Эмираты).

В ходе данного этапа все 13 членов национальной команды России по боксу взяли верх над своими соперниками и смогли выйти на стадию 1/2 чемпионата мира, которая состоится уже завтра, 11 декабря.

Напомним, чемпионат мира проходит под эгидой Международной боксёрской ассоциации (IBA). Соревнования стартовали 2 декабря и продлятся до 13-го числа. Российские спортсмены на соревнованиях выступают с национальной атрибутикой. Участие в турнире принимают боксёры из более чем 120 стран.

