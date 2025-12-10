Скидки
«Пусть в UFC обижаются». Махачев раскритиковал организацию боя Пимблетт — Гэтжи

«Пусть в UFC обижаются». Махачев раскритиковал организацию боя Пимблетт — Гэтжи
34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев выступил с критикой организации поединка между англичанином Пэдди Пимблеттом и американцем Джастином Гэтжи, на кону которого будет стоять временный титул UFC в категории до 70 кг.

«Не знаю, пусть организация обижается, однако сейчас всё больше непонятных боёв для меня [делают]. Честно говоря, Арман должен был драться за пояс, но не знаю… Сейчас сразятся Пимблетт и Гэтжи, а победитель проведёт бой с Топурией. То есть ещё год Арману простаивать, тяжело. У меня такая же ситуация была в карьере, когда я 10 боёв провёл [прежде чем за титул драться]. Ему надо потерпеть», — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

