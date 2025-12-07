«Какой мастер-класс!» Роган с восхищением высказался о победе Яна в реванше с Двалишвили

57-летний известный американский подкастер и комментатор UFC Джо Роган с восхищением высказался о выступлении россиянина Петра Яна в реванше с грузином Мерабом Двалишвили, который стал главным событием турнира UFC 323 в Лас-Вегасе (США) и на кону которого стоял пояс UFC в легчайшем весе.

«Чёрт! Какой мастер-класс! Когда ты выходишь драться с таким парнем, как Мераб, и показываешь такое выступление – это и есть настоящий мастер-класс. Пётр показал себя по всей красе! Его тренировочный лагерь, должно быть, был сущим адом, и он выглядел так, будто прошёл через него. Невероятная сила и выносливость, Пётр знал, к чему готовился», — приводит слова Рогана портал BJ Penn.