Результаты выступлений членов сборной России в 1/4 финала ЧМ-2025 по боксу

10 декабря в Дубае (ОАЭ) прошли бои 1/4 финала чемпионата мира по боксу. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами выступлений членов сборной России.

До 48 кг: Эдмонд Худоян победил австралийца Кобе Ханта единогласным решением судей (5:0).

До 51 кг: представитель Маврикия Фабрис Валери уступил единогласным решением судей Баиру Батлаеву (0:5).

До 54 кг: испанец Рафаэль Лосано уступил раздельным решением судей (1:4) Вячеславу Рогозину.

До 57 кг: Андрей Пегливанян победил единогласным решением судей (5:0) представителя Мозамбика Ругоберто Сигоке.

До 60 кг: бразилец Арилсон да Силва Гонсалвес уступил единогласным решением судей (0:5) Всеволоду Шумкову.

До 63,5 кг: Илья Попов победил пуэрториканца Габриэля Ортис-Риверу раздельным решением судей (3:2).

До 67 кг: азербайджанец Заур Гахраманов уступил единогласным решением судей (0:5) Евгению Коолю.

До 71 кг: Сергей Колденков победил единогласным решением судей (5:0) представителя Мозамбика Осорио Муксанга.

До 75 кг: шотландец Алан Перри уступил единогласным решением судей (0:5) Исмаилу Муцольгову.

До 80 кг: Джамбулат Бижамов победил единогласным решением судей (5:0) кенийца Роберта Окака.

До 86 кг: Шарабутдин Атаев победил единогласным решением судей (5:0) представителя Узбекистана Акмалжона Исроилова.

До 92 кг: грец Вагкан Нанитзанян уступил единогласным решением судей (0:5) Муслиму Гаджимагомедову.

Свыше 92 кг: представитель Кыргызстана Мирзакир Кошалиев уступил единогласным решением судей (0:5) Давиду Сурову.