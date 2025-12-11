Скидки
Ислам Махачев выразил сомнение в проведении следующего боя на турнире UFC в Белом доме

Комментарии

34-летний чемпион UFC в полусреднем весе россиянин Ислам Махачев высказался насчёт идеи проведения следующего поединка на турнире UFC в Белом доме.

— Хабиб недавно сказал, что не хотел бы, чтобы ты дрался на турнире UFC в Белом доме. Вы с ним уже обсуждали эту тему?
— Честно говоря, ещё не обсуждали. Иногда Хабиб говорит, что и в Абу-Даби не хотел бы, чтобы я дрался, поскольку есть много отвлекающих факторов. И то же самое может быть в Белом доме. Это ведь будет первый турнир такого масштаба. Но мы уже на таком уровне, что нам надо заранее всё спланировать. К примеру, как было в моём поединке с Волкановски в Австралии. Пришлось много что делать по ходу поединка. Много было моментов, с которыми мы столкнулись впервые в жизни. Из-за этого поединок был тяжёлым. Может быть, в этом и заключается причина того, почему Хабиб так говорит. Он не хочет ничего нового вносить в последующих боях, чтобы мы уже выходили драться по накатанной. Пока непонятно, как пройдёт турнир в Белом доме, — сказал Махачев в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

Комментарии
