Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Владислав Белаз и Армен Петросян прошли медицинское взвешивание перед RCC 24

Владислав Белаз и Армен Петросян прошли медицинское взвешивание перед RCC 24
Комментарии

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв и экс-боец UFC, бывший чемпион Fight Nights Армен Петросян по прозвищу Супермен провели процедуру медицинского взвешивания перед боем на турнире по смешанным единоборствам RCC 24.

Ковалёв и Петросян — участники титульного боя (пять раундов) в среднем весе. Белаз показал на весах 84,35 кг, Супермен — 84,1 кг. Поединок запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК-Арене». Турнир покажет телеканал UDAR, начало в 16:00 мск.

В общей сложности на счету Ковалёва в смешанных единоборствах на данный момент 10 поединков, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения. В активе Петросяна 15 боёв, где он добыл 10 побед и потерпел пять поражений.

Материалы по теме
Владислав Белаз и Армен Петросян проведут бой за титул чемпиона RCC

Самый короткий бой в ММА:

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android