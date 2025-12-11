Владислав Белаз и Армен Петросян прошли медицинское взвешивание перед RCC 24

Действующий чемпион RCC в среднем весе Владислав «Белаз» Ковалёв и экс-боец UFC, бывший чемпион Fight Nights Армен Петросян по прозвищу Супермен провели процедуру медицинского взвешивания перед боем на турнире по смешанным единоборствам RCC 24.

Ковалёв и Петросян — участники титульного боя (пять раундов) в среднем весе. Белаз показал на весах 84,35 кг, Супермен — 84,1 кг. Поединок запланирован на 12 декабря в Екатеринбурге на 12-тысячной «УГМК-Арене». Турнир покажет телеканал UDAR, начало в 16:00 мск.

В общей сложности на счету Ковалёва в смешанных единоборствах на данный момент 10 поединков, в которых он одержал восемь побед и потерпел два поражения. В активе Петросяна 15 боёв, где он добыл 10 побед и потерпел пять поражений.

