Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал анонс схватки по грэпплингу с соотечественником Арманом Царукяном, которая состоится 30 декабря в Ереване (Армения).

«Я-то думал, что это турнир по греблингу – где пираты вообще вне конкуренции! А тут говорят: «Нет, брат, это грэпплинг». Пират может нырнуть за затерянным золотом хоть в самую тёмную пучину вод, но перед этим мне придётся пройти акулу в лице Армана», – написал Магомедов в социальных сетях.

Ранее Дана Уайт высказался о положении Царукяна в рейтинге UFC.

