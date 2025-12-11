Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном

Шара Буллет прокомментировал анонс схватки с Арманом Царукяном
Комментарии

Российский боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, прокомментировал анонс схватки по грэпплингу с соотечественником Арманом Царукяном, которая состоится 30 декабря в Ереване (Армения).

«Я-то думал, что это турнир по греблингу – где пираты вообще вне конкуренции! А тут говорят: «Нет, брат, это грэпплинг». Пират может нырнуть за затерянным золотом хоть в самую тёмную пучину вод, но перед этим мне придётся пройти акулу в лице Армана», – написал Магомедов в социальных сетях.

Ранее Дана Уайт высказался о положении Царукяна в рейтинге UFC.

Материалы по теме
«Мне плевать на цифры в рейтингах». Дана Уайт категорично высказался о положении Царукяна

Арман Царукян борется с олимпийским чемпионом Сидаковым

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android