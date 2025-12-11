Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что освободится от контракта с PFL до турнира UFC в Белом доме, запланированного на лето 2026 года.
Нганну – в подкасте Ариэля Хельвани. Я близок к завершению контракта с PFL… Они должны дать мне бой.
Хельвани. Когда бой?
Нганну. Скоро.
Хельвани. Ты говорил о том, что хочешь подраться с Джонсом в Белом доме… Если это возможно.
Нганну. Да.
Хельвани. Твой контракт с PFL закончится до этого турнира, чтобы ты мог рассмотреть эту возможность?
Нганну. Да.
Хельвани. Если бы всё зависело от тебя: соперник, спорт, месяц и место — что бы ты хотел?
Нганну. Два человека – Джон Джонс и Деонтей Уайлдер.