Нганну заявил, что освободится от контракта с PFL до турнира UFC в Белом доме

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну заявил, что освободится от контракта с PFL до турнира UFC в Белом доме, запланированного на лето 2026 года.

Нганну – в подкасте Ариэля Хельвани. Я близок к завершению контракта с PFL… Они должны дать мне бой.

Хельвани. Когда бой?

Нганну. Скоро.

Хельвани. Ты говорил о том, что хочешь подраться с Джонсом в Белом доме… Если это возможно.

Нганну. Да.

Хельвани. Твой контракт с PFL закончится до этого турнира, чтобы ты мог рассмотреть эту возможность?

Нганну. Да.

Хельвани. Если бы всё зависело от тебя: соперник, спорт, месяц и место — что бы ты хотел?

Нганну. Два человека – Джон Джонс и Деонтей Уайлдер.