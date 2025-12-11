Скидки
Главная Бокс/ММА Новости

Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025 по боксу

Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025 по боксу
Сегодня, 11 декабря, в Дубае (ОАЭ) состоятся полуфинальные поединки мужского чемпиона мира по боксу.

Посмотреть трансляцию соревновательного дня можно на телеканалах «Матч ТВ», «Матч! Боец» и «Матч! Арена». Также прямой эфир доступен на YouTube-канале IBA. Начало трансляции – в 16:00 по московскому времени.

Расписание поединков российских бойцов в полуфинале ЧМ-2025

Полуфинал 48 кг: Эдмонд Худоян (Россия) — Темиртас Жусупов (Казахстан);
Полуфинал 51 кг: Баир Батлаев (Россия) — Патрик Чиньемба (Замбия);
Полуфинал 54 кг: Вячеслав Рогозин (Россия) — Асылбек Жалилов (Узбекистан);
Полуфинал 57 кг: Оразбек Асыкулов (Казахстан) — Андрей Пегливанян (Россия);
Полуфинал 60 кг: Акмал Убайдов (Таджикистан) — Всеволод Шумков (Россия);
Полуфинал 63,5 кг: Илья Попов (Россия) — Еругтан Зейнуллов (Казахстан);
Полуфинал 67 кг: Ованнес Бачков (Армения) — Евгений Кооль (Россия);
Полуфинал 71 кг: Нурмухамедов Байрамдурды (Туркменистан) — Сергей Колденков (Россия);
Полуфинал 75 кг: Исмаил Муцольгов (Россия) — Джибрил Траоре (Мали);
Полуфинал 80 кг: Джамбулат Бижамов (Россия) — Гасимагомед Джалидов (Испания);
Полуфинал 86 кг: Шарабуддин Атаев (Россия) — Георгий Кушиташвили (Грузия);
Полуфинал 92 кг: Муслим Гаджимагомедов (Россия) — Эммануэль Рейес (Испания);
Полуфинал +92 кг: Давид Суров (Россия) — Мухаммад Абдуллаев (Азербайджан).

