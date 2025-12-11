Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Хочу, чтобы Джейк понял, что такое боль». Лебедев — про бой Пол — Джошуа

«Хочу, чтобы Джейк понял, что такое боль». Лебедев — про бой Пол — Джошуа
Комментарии

Российский боксёр Денис Лебедев высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

Прочие бои 2025. MVP
Джейк Пол — Энтони Джоуша
20 декабря 2025, суббота. 06:00 МСК
Джейк Пол
Не началось
Энтони Джошуа

«Да, у Джейка Пола неплохая боксёрская история. Нужно признать, он действительно неплохо боксирует, если сравнивать его со всеми блогерами. В этом бою Пол должен познать реальный бокс. Мне бы хотелось, чтобы Джейк познал все прелести реального бокса. Один нокдаун, второй нокдаун. Хотелось бы, чтобы он понял, что такое боль в ринге, почувствовал реальный пот и кровь, которыми достаётся настоящий боксёрский хлеб. Пол, конечно, кое-чему научился, но в ринге против Джошуа у него нет никаких шансов.

Уверен ли в том, что бой не станет договорным? Вот, кстати, не уверен. Скорее, даже наоборот: мне кажется, что они выйдут и аккуратно поработают, будет такая же договорная история, как в бою Пола и Майка Тайсона», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Материалы по теме
«Бой Пол — Джошуа — договорная история, как и с Майком Тайсоном». Откровенный Лебедев
Эксклюзив
«Бой Пол — Джошуа — договорная история, как и с Майком Тайсоном». Откровенный Лебедев
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE
Live
Джейк Пол — Энтони Джошуа: блогер выходит драться против олимпийского чемпиона! LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android