«Хочу, чтобы Джейк понял, что такое боль». Лебедев — про бой Пол — Джошуа

Российский боксёр Денис Лебедев высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и американским видеоблогером Джейком Полом, который состоится 19 декабря в Майами (США).

«Да, у Джейка Пола неплохая боксёрская история. Нужно признать, он действительно неплохо боксирует, если сравнивать его со всеми блогерами. В этом бою Пол должен познать реальный бокс. Мне бы хотелось, чтобы Джейк познал все прелести реального бокса. Один нокдаун, второй нокдаун. Хотелось бы, чтобы он понял, что такое боль в ринге, почувствовал реальный пот и кровь, которыми достаётся настоящий боксёрский хлеб. Пол, конечно, кое-чему научился, но в ринге против Джошуа у него нет никаких шансов.

Уверен ли в том, что бой не станет договорным? Вот, кстати, не уверен. Скорее, даже наоборот: мне кажется, что они выйдут и аккуратно поработают, будет такая же договорная история, как в бою Пола и Майка Тайсона», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.