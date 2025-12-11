Скидки
Денис Лебедев рассказал, как можно победить Александра Усика

Денис Лебедев рассказал, как можно победить Александра Усика
Комментарии

Бывший чемпион мира россиянин Денис Лебедев ответил на вопрос, как победить действующего лидера супертяжёлого веса украинца Александра Усика.

«Это очень сложный вопрос. Я вам так отвечу: самый лучший, самый конкурентный бой с Усиком провёл Дерек Чисора. Думаю, со мной все согласятся. Но почему-то ни один из следующих соперников Александра не пытался драться в том же стиле, как Чисора. Все пытались Усика перебоксировать, а это дело гиблое, абсолютно дохлый номер. Пытаться переиграть Усика на его же поле… Хотите попробовать перебоксировать Александра — попробуйте использовать тактику Чисоры. Только так можно победить Усика, навязав его драку. Но тут ещё сложно будет запереть Александра в углу, не дать ему свободы. Однако тактика только такая», — сказал Денис Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

Комментарии
